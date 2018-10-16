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В Сирии появились съедобные С-300
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В Сирии появились съедобные С-300 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
В одном из центральных районов Дамаска появилось кафе, где можно отведать блюда, названные в честь разных видов вооружения сирийской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
В меню есть спагетти «С-300», острый хот-дог «Калашников», хрустящая куриная закуска «РПГ» и феттуччине «Томагавк» — в честь ракеты, которую США использовали при авиаударе в апреле. Стоимость милитари-блюд начинается от 2400 сирийских фунтов (примерно 300 рублей), самая дорогая позиция — стейк «Душка», названный в честь пулемета ДШК, — обойдется в 3495 фунтов (450 рублей).
К некоторым позициям решили добавить приписку «Бомба», чтобы выразить степень их остроты. Так обозначили, например, несколько видов мексиканской закуски фахитас. Помимо еды в стиле милитари в меню есть и традиционные блюда вроде салатов фаттуш или табуле, которые считаются обязательным элементом любого арабского ресторана.
По словам шеф-повара кафе Валида аль-Хатыба, такие названия придумал владелец заведения. «Своеобразным вдохновением стал кризис в Сирии. Блюда отображают атмосферу войны. Мы решили, что нужен сэндвич с названием как у оружия, которое у нас есть, и как-то так пошло», — рассказал аль-Хатыб.
Шеф-повар отметил, что милитари-меню пользуется большим спросом, особенно среди сирийцев. Он добавил, что у владельцев кафе уже есть идеи новых блюд с необычными названиями, отражающими новый период в жизни Сирии.
В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. ЗРК достались Сирии после ремонтно-технических работ и бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400.
Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. Москва считает, что израильские военные подставили военный самолет под удар сирийского оружия. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поставка С-300 призвана обеспечить безопасность российских военных в стране.
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