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Ксения Чудинова возглавила сайт журнала «Сноб»
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Ксения Чудинова возглавила сайт журнала «Сноб» 

ТАСС + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главным редактором сайта журнала "Сноб" назначена Ксения Чудинова, Станислав Кучер покидает проект. Об этом сообщается на сайте издания.
"Станислав Кучер покидает проект "Сноб". Главным редактором сайта snob.ru становится Ксения Чудинова. Причина ухода — различия в оценке концепции и перспектив развития проекта между собственником медиа Мариной Геворкян и главным редактором", — говорится в сообщении.
Главным редактором журнала "Сноб" остаeтся Сергей Николаевич.
В беседе с корреспондентом ТАСС Кучер отметил, что у него множество творческих планов и предложений, однако детали привести отказался.
Чудинова работает в проекте "Сноб" с 2009 года, занимала позиции младшего корреспондента, редактора спецпроектов, директором по внешним связям. В период с октября 2017 по апрель 2018 года была пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.
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