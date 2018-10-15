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Хирург отреагировал на задержание «Ночных волков»
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Хирург отреагировал на задержание байкеров в Черногории 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Агентство «Москва»
Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, прокомментировал задержание в аэропорту Черногории главы местного отделения мотолуба Вукомана Булатовича, его заместителя Желько Вукчевича и секретаря Желько Обрадовича. Об этом сообщает ФАН.
По словам байкера, задержание сложно охарактеризовать иначе как беззаконие.
Хирург отметил, что пока нет никаких подробностей, обвинения задержанным не предъявлены.
"Это какой-то беспредел, мы не можем рассчитывать на правосудие, надеяться на какие-то законы. Происходит полный беспредел и несправедливость. Людей "мочат" за их убеждения, за желание быть с Россией", — сказал Залдостанов.
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