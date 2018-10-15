На Киселева подали в суд из-за виллы в Крыму

«Он назвал меня вором», — объяснил Владимир Мазурин изданию.

Ранее Мазурин рассказал, что написанная им статья о проведенной им же реконструкции виллы Киселева в Коктебеле была опубликована в газете «Город 24», которая издается в Феодосии . По словам Мазурина, некоторое время спустя тираж газеты с его статьей был выкуплен, а главный редактор газеты уволена.

Позже эту информацию опроверг владелец издания, заявивший, что тираж был изъят не из-за статьи о вилле Киселева, а главред была не уволена, а отстранена еще до появления публикации также по другой причине.

Дмитрий Киселев также отреагировал на заявление Мазурина. По словам журналиста, Мазурин — мошенник, который вымогает у него деньги.

В свою очередь, Мазурин уверен, что лжет Киселев, а также, используя имеющийся у него «административный и медиаресурс», поливает его грязью, чтобы не оплачивать выполненную для него работу. По этой причине Мазурин подал против Киселева иск в Королевский горсуд.

Истец не уточнил, в чем конкретно обвиняет журналиста. Не становится это понятно и из страницы дела на сайте суда, который уже зарегистрировал иск.