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На Киселева подали в суд из-за виллы в Крыму
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На Киселева подали в суд из-за виллы в Крыму 

Рамблер 58 минут назад
Автор статьи о крымской вилле Дмитрия Киселева подал на журналиста в суд, сообщает «Ридус».
«Он назвал меня вором», — объяснил Владимир Мазурин изданию.
Ранее Мазурин рассказал, что написанная им статья о проведенной им же реконструкции виллы Киселева в Коктебеле была опубликована в газете «Город 24», которая издается в Феодосии. По словам Мазурина, некоторое время спустя тираж газеты с его статьей был выкуплен, а главный редактор газеты уволена.
Позже эту информацию опроверг владелец издания, заявивший, что тираж был изъят не из-за статьи о вилле Киселева, а главред была не уволена, а отстранена еще до появления публикации также по другой причине.
Дмитрий Киселев также отреагировал на заявление Мазурина. По словам журналиста, Мазурин — мошенник, который вымогает у него деньги.
В свою очередь, Мазурин уверен, что лжет Киселев, а также, используя имеющийся у него «административный и медиаресурс», поливает его грязью, чтобы не оплачивать выполненную для него работу. По этой причине Мазурин подал против Киселева иск в Королевский горсуд.
Истец не уточнил, в чем конкретно обвиняет журналиста. Не становится это понятно и из страницы дела на сайте суда, который уже зарегистрировал иск.
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