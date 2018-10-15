Навальный попал под новую уголовную статью

Оппозиционеру Алексею Навальному предъявят новые обвинения по уголовному делу. Об этом он сам рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

«Моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу», — сказал Навальный.

По словам политика, обвинения предъявят по делу, «лежавшему без движения более 2-х лет».

Пока неизвестно, о каком именно обвинении идет речь. Сам Навальный предположил, что его официально сделают обвиняемым по делу, возбужденному по пятой части статьи 128.1: «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» статье — из-за одного из расследований.