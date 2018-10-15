Умер Степан Пучинян

Умер советский и российский режиссер Степан Пучинян

Советский и российский кинорежиссер, народный артист России Степан Пучинян умер в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 91-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста России, режиссера игрового кино Степана Филипповича Пучиняна", — говорится в сообщении.

Пучинян в 1950 году окончил экономический факультет ВГИКа, а в 1966 году — режиссерский. С 1950 по 1964 год он работал на киностудии имени Максима Горького, с 1968 года — в должности режиссера-постановщика.

Среди его фильмов — "Повесть о чекисте", "Схватка", "Самый красивый конь", "День свадьбы придется уточнить", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг", "Гангстеры в океане", "Золотая рыбка в городе N". Съемки фильма "Три времени года" режиссер завершить не успел.

Пучинян награжден Орденами Петра Великого II степени (2003) и I степени (2007) и Орденом Почета (2012).