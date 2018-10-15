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Названа стоимость дороги к Крымскому мосту
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Минтранс определился с суммой на дорогу к Крымскому мосту 

News.ru 2 часа назад
Минтранс намерен выделить на реконструкции дальних подходов к Крымскому мосту 86,4 млрд руб. Это позволит сократить путь от Краснодара до моста в полтора раза.
Автоподходы включены в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который был утверждён на минувшей неделе. Речь идёт о трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщает ФКУ упрдор «Тамань».
Протяжённость дороги составляет порядка 150 км, раньше она была частью трассы Р-251. Этот маршрут — кратчайший до Крымского моста, но только на 20% дороги есть по четыре и более полос. Остальные двух-трёхполосные участки проходят через населённые пункты. И скорость движения на них не превышает 60 км/ч, а летом — 40 км/ч.
На маршруте Краснодар — Славянск-на-Кубани интенсивность движения составляла 20 тыс. машин в сутки, на трассе Славянск-на-Кубани — Темрюк — 10−12 тыс. авто. В ближайшие 15−20 лет интенсивность может увеличиться до 60 тыс. машин.
Согласно плану, дорожники реконструируют 136 км дороги, сейчас завершается переход трассы под оперативное управление упрдор «Тамань». Дорожники должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение по дороге в том, виде, в каком она есть сейчас. А также начнут восстанавливать транспортно-эксплуатационные характеристики трассы.
Начата разработка перспективного развития маршрута. Итоговая стоимость проекта будет определена по результатам технико-экономического обоснования. Приступят к строительству и реконструкции дороги до конца следующего года. Не исключено, что на реконструкции дороги, которая практически начинается с нуля, потребуется больше денег.
Ранее News.ru сообщал, что дорожники Крыма завершили работы на автомагистрали через Керченский пролив. Службы подготовили сооружение к перепаду температур в зимний период.
Асфальт будет обрабатываться с помощью дорожной техники водно-солевым раствором.
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