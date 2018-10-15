Отказавшийся от модели геймер бросил киберспорт

Отказавшийся от самой сексуальной ведущей геймер бросил киберспорт

Игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин, расставшийся с телеведущей и фотомоделью Янет Гарсией, бросил киберспорт. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

Мартин возлагал надежды на выход игры Call of Duty: Black Ops 4. Новый сезон игрок должен был провести в команде Evil Geniuses, однако в последний момент его заменили. В итоге Мартин принял решение уйти из киберспорта.

В конце июля 2018-го Мартин расстался с Гарсией. Игрок объяснил это стремлением повысить уровень выступлений. Однако после расставания с девушкой Мартин провалил два турнира подряд. Команда сompLexity Gaming заняла 11-12-е место на турнире 2018 CWL Pro League Stage 2. В августе на 2018 Call of Duty World League Championship команда Мартина стала 13-16-й.

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.