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Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США
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Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в штатах Кентукки и Западная Вирджиния в Соединенных Штатах Америки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает ФАН.
Как отметили в Роспотребнадзоре, каждую неделю управления здравоохранения американских штатов заявляют о 50 новых случаях инфекции. Как уточнили специалисты, на 20 сентября в Кентукки был зарегистрирован 1851 случай инфекции. Кроме того, в Западной Вирджинии известно о 1395 таких случаях.
Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок в Соединенные Штаты. Также в ведомстве напомнили, что можно сделать прививку против гепатита А.
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