Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в штатах Кентукки и Западная Вирджиния в Соединенных Штатах Америки . Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает ФАН.

Как отметили в Роспотребнадзоре, каждую неделю управления здравоохранения американских штатов заявляют о 50 новых случаях инфекции. Как уточнили специалисты, на 20 сентября в Кентукки был зарегистрирован 1851 случай инфекции. Кроме того, в Западной Вирджинии известно о 1395 таких случаях.

Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок в Соединенные Штаты. Также в ведомстве напомнили, что можно сделать прививку против гепатита А.