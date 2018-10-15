На какие жертвы идут любители селфи

Летальным исходом попытки сделать селфи заканчиваются чаще, чем об этом думают охотники за шокирующими фотографиями. Португалка Сандра Маседо недавно переехала в Панаму с двумя своими детьми. Её попытка сделать эффектное селфи, находясь на 27 этаже здания, закончилась трагически — женщина попыталась присесть на балконные перила, но не смогла удержать равновесие, сорвалась вниз и скончалась от полученных травм. О трагедии сообщило издание Daily Mail, разместив снятое очевидцами видео.

Сандру пытались предупредить люди, находившиеся в соседнем здании, но девушку это не остановило. Сандра Маседо работала учителем, двое её детей остались сиротами. News.ru сделал подборку видео с людьми, чья жизнь также трагически оборвалась из-за нелепых попыток сделать селфи, от которого кровь стынет в жилах.

1. Чуть более года назад, 2 августа 2017 года во Владивостоке разбилась на мотоцикле Ольга Пронина . Девушка была широко известна в Instagram, где под псевдонимом «Моника» регулярно размещала ролики, на которых она каталась на байке в эффектных позах, часто без экипировки и почти всегда с нарушением ПДД. Тяга к такому рискованному катанию закончилась плохо: мотоцикл занесло, он опрокинулся на железное ограждение, Ольга Пронина погибла.

2. В июле 2015 года в Москве юная девушка, пытаясь сделать селфи, упала с моста с высоты 10 м и скончалась. Ей едва исполнился 21 год. Девушка только-только окончила Российский государственный Университет туризма и сервиса. В этот день она отмечала выпускной. Вместе с друзьями девушка пришла на эстакаду, расположенную напротив комплекса небоскрёбов Москва-Сити. Там и разыгралась трагедия.

3. Жизнью поплатилась за попытку сделать селфи на крыше железнодорожного состава 14-летняя девочка из Подмосковья. Смертельный случай произошёл 3 августа 2015 года.

4. В мае 2018 года медведь убил мужчину в штате Орисса на востоке Индии. Мужчина вёл автомобиль, в котором со свадьбы ехали гости. Он остановился возле леса, где на обочине заметил раненого медведя. Мужчине захотелось сделать селфи с диким зверем, и он подошёл к нему вплотную. Зверь накинулся на него и растерзал.

На видео видно, что никто из пассажиров даже не попытался спасти своего водителя, зато все дружно снимали всё происходящее на мобильники. В бой за человека ринулась бродячая (!) собака. Медведь, однако, на пса не обратил внимания, и доломал свою жертву.

5. Всё в той же Индии 5 сентября 2017 года погиб фотограф, попытавшийся сделать селфи со слоном. Действие происходило в национальном парке в одном из восточных штатов страны. Фотограф был не трезв. Мало того, что он подошёл к слону слишком быстро, чем, возможно, напугал животное. Мужчина, возможно, из-за действия алкоголя, ещё и не смог убежать от разозлившегося слона — споткнулся, упал и был растоптан.

6. Более 300 человек погибли в феврале 2015 года в Японии во время извержения вулкана Онтакэ. Часть из них — по случайности, но несколько десятков — от того, что вместо поиска укрытия потратили драгоценные секунды на селфи.

Люди погибли от камнепада и волны вулканического пепла, накрывшей их. Мобильные телефоны с видеороликами и селфи, сделанными за секунды до гибели, были изъяты спасателями, приступившими к розыску тел погибших сразу же после того, как прекратилось извержение.

Не все селфи оканчиваются смертельно, даже если сюжет изначально весьма рискованный. Так, в июле 2015 года ведущий шоу Angry Planet Джордж Коуронис успешно спустился в жерло действующего вулкана, чтобы сделать там удачные фотографии самого себя.

Разумеется, повторять подвиг экстремала не стоит, и вообще: прежде, чем делать необычное селфи, следует хорошо задуматься, насколько оно безопасно.