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Венедиктов госпитализирован
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Венедиктов госпитализирован 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц.
СМИ сообщали, что он находится в хирургическом отделении. В воскресенье с разъяснениями по поводу своего состояния выступил сам 62-летний журналист. Он написал, что накануне его срочно госпитализировали с острой болью в почке и немедленно прооперировали в одной из московских больниц.
«Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты. Да, операция прошла успешно. И да — чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — написал он в Телеграме, поблагодарив всех, кто интересуется его здоровьем и желает ему выздоровления
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