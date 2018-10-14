Венедиктов госпитализирован

СМИ сообщали, что он находится в хирургическом отделении. В воскресенье с разъяснениями по поводу своего состояния выступил сам 62-летний журналист. Он написал, что накануне его срочно госпитализировали с острой болью в почке и немедленно прооперировали в одной из московских больниц.