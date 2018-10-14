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Умерла Таслима Файзуллина
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Умерла Таслима Файзуллина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: tatar-inform.ru
В субботу, 13 октября, на 66-м году жизни скончалась народная артистка Республики Татарстан Таслима Халяфовна Файзуллина. Об сообщает Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала.
Администрация театра выразила "глубокие соболезнования" родным и близким Файзуллиной.
Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района БАССР. Она училась в Уфимском училище искусств, Казанской академии культуры и работала в казанском Республиканском передвижном театре (в настоящее время театр им. К. Тинчурина).
В 1991 году она стала народной артисткой ТАССР, а в 2008 ее наградили почетным званием народной артистки Республики Татарстан.
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