Умерла Таслима Файзуллина

Администрация театра выразила "глубокие соболезнования" родным и близким Файзуллиной.

Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района БАССР. Она училась в Уфимском училище искусств, Казанской академии культуры и работала в казанском Республиканском передвижном театре (в настоящее время театр им. К. Тинчурина).

В 1991 году она стала народной артисткой ТАССР, а в 2008 ее наградили почетным званием народной артистки Республики Татарстан.