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Приморский силач сдвинул с места теплоход
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Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление

Приморский тяжелоатлет Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: vk.com/Иван Савкин
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул теплоход весом 11 тысяч тонн, установив рекорд.
«Теплоход «Юрий Тарапуров» сдвинул на полметра, с первой попытки. Своё достижение посвящаю предстоящему 80-летию со дня образования Приморского края», — приводит Интерфакс слова Савкина.
Акция прошла во Владивостоке, на территории Первомайского судоремонтного завода.
Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, самолёт Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран.
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