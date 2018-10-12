Ещё
Умерла Маргарита Юрьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла Маргарита Юрьева 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Фото: mxat-teatr.ru
Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХАТ имени Горького, Юрьева умерла после тяжелой болезни.
«Сегодня, 12 октября, на 94-м году жизни, после тяжелой болезни скончалась народная артистка СССР Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», — говорится в сообщении театра.
В театре отметили, что Маргарита Юрьева принимала участие в постановках до последних дней, пока позволяло здоровье.
Юрьева мало снималась в кино из-за занятости в театре и частых гастролей, но зрителям запомнились ее роли в картинах «Дачники», «Три сестры», «Тени старого замка» и др.
Прощание с актрисой состоится 16 октября в МХАТ имени Горького.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Путина случилось ЧП282
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»494
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене101
Скандал с министром, новые правила для водителей и другие события дня2
Показана идущая в Донбасс из РФ зенитная установка725
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
01:05
Точечный удар ракетами «Калибр» попал на видео
Армия Оружие
08:50
Система «Союза» спасла экипаж без их участия
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение