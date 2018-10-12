Умерла Маргарита Юрьева

Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХАТ имени Горького, Юрьева умерла после тяжелой болезни.

«Сегодня, 12 октября, на 94-м году жизни, после тяжелой болезни скончалась народная артистка СССР Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», — говорится в сообщении театра.

В театре отметили, что Маргарита Юрьева принимала участие в постановках до последних дней, пока позволяло здоровье.

Юрьева мало снималась в кино из-за занятости в театре и частых гастролей, но зрителям запомнились ее роли в картинах «Дачники», «Три сестры», «Тени старого замка» и др.

Прощание с актрисой состоится 16 октября в МХАТ имени Горького.