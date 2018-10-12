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Туристы назвали лучший музей мира
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Туристы назвали лучший музей мира 

РИА Новости + ещё 5 54 минуты назад
Фото: CC0 / 139904 /
По мнению большинства туристов, лучшим музеем мира стал Музей Орсе в Париже, сообщает TripAdvisor.
За год он поднялся на 2 строчки, обогнав двух соперников из Нью-Йорка: Метрополитен (третье место) и Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года (второе место).
На четвертом расположился Британский Музей в Лондоне, на пятом — мадридский Прадо.
Также в десятку вошли музей Акрополя в Афинах, парижский Лувр, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.
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