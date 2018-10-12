Шикарный подарок: Крымский мост передан Украине

Объявленный в розыск за воровство денег из Сколково, Пономарев сделал громкое заявление: он сказал, что Крымский мост станет шикарным подарком Украине.

По его версии, сооружение может достаться Незалежной в случае возвращения полуострова.

"Путин за счет российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам", — приводит слова Пономарева издание "Крым-информ".

Скандальную известность политик-либерал Илья Пономарев приобрел после того, как единственным из депутатов Госдумы проголосовал против возвращения Крыма в состав России. Позже он был лишен депутатского мандата за систематические прогулы и в связи с возбуждением против него уголовного дела. Сейчас Пономарев объявлен в международный розыск, при этом известно, что живет он в Киеве.

По версии российских следователей, политик похитил из фонда "Сколково" несколько десятков тысяч долларов. Пономарев заключил договор с фондом на оказание услуг в научной сфере, получил деньги, но свои обязанности не выполнил.

После возбуждения уголовного дела, Пономарев сбежал в США, потом перебрался на Украину. Периодически он критикует российские власти и делает скандальные заявления.