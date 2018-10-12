Перекрывшую МКАД ради клипа жену депутата наказали

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Суд оштрафовал певицу, перекрывшую МКАД ради съемок клипа 

РИА Новости 29 минут назад
Перовский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал певицу Оксану Яковлеву, которая ради съемок клипа частично перекрыла движение по МКАД, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой — Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Сообщалось, что управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с данным инцидентом. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге.
"Суд признал Оксану Яковлеву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сказали в суде.
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