Перекрывшую МКАД ради клипа жену депутата наказали

Перовский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал певицу Оксану Яковлеву, которая ради съемок клипа частично перекрыла движение по МКАД, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой — Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Сообщалось, что управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с данным инцидентом. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге.
"Суд признал Оксану Яковлеву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сказали в суде.