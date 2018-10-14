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Перекрывшая МКАД певица станцевала с мужем-депутатом
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Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Кадр видео
В сети появился новый ролик, на котором муниципальный депутат подмосковного Щелкова Алексей Яковлев танцует вместе женой Оксаной. Ранее супруга народного избранника прославилась тем, что перекрыла две полосы движения на третьем километре МКАДа ради съемок музыкального клипа.
По сообщению ЦОДД, в образовавшейся многокилометровой пробке застряли несколько машин скорой помощи, спешивших на вызов.
Начинающая певица была оштрафована на 20 тысяч рублей и передала через своего представителя извинения всем, кому доставила неудобство.
Депутат, находившийся в это время в Донбассе, обещал образумить свою жену. Однако ролик, появившийся в соцсетях, дал новые поводы к размышлению. На видео — уже сам депутат Яковлев танцует в футболке и трусах на природе вместе с женой. В комментариях пользователи уже посоветовали народному избраннику сменить вид деятельности и заняться сценической карьерой.
Яковлев избран депутатом городского поселения Щелково в 2015 году. Является членом комиссий: по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии и по бюджету и планово-экономической политике.
Ранее в криминальной сводке фигурировал младший брат депутата — Анатолий. В 2016 году прокуратуре Щелкова удалось пресечь сокрытие тяжкого преступления с участием Анатолия Яковлева.
Как сообщалось, в июне 2016 года в ночном клубе "Вираж" родной брат депутата устроил погром и драку. После конфликтов с посетителями и танцовщицами Яковлева-младшего вывела из клуба охрана. Вернувшись в клуб в состоянии алкогольного опьянения и используя предметы, похожие на огнестрельное оружие, брат депутата с друзьями избили посетителей и танцовщиц, сломали аппаратуру клуба, разбили посуду в ресторане.
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