Ещё
У «Дома-2» забрали еще одно здание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У «Дома-2» забрали еще одно здание 

Рамблер + ещё 4 40 минут назад
Фото: Кадр из видео
Столичные власти изымут у реалити-шоу «Дом-2» еще одно здание, расположенное в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о нежилом здании площадью 72 квадратных метра, которое находится в поселении Сосенское на участке номер 22. Чиновники пояснили, что изъять здание, принадлежащее ООО «ЕКТ-Инвест», потребовалось для государственных нужд, первого этапа строительства дороги Марьино — Саларьево.
По данным РИА Новости, власти изъяли у «ЕТК-Инвест» уже пять объектов недвижимости.
Ранее стало известно, что съемочный павильон «Дома-2» снесут из-за прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино. Новая магистраль пройдет прямо по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка.
Съемочная площадка шоу («Поляна») располагается в Троицком и Новомосковском административных округах.
В московской мэрии заявили, что «Дому-2» предоставили новый участок для съемок: он располагается там же, где и старый, но с другой стороны.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе61
Почему чиновники вытирают ноги о людей146
Министра уволили после скандального заявления836
«Кружевные трусики не панацея»104
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем17
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
01:25
Путин пошутил о помощи Белоруссии
Политика
00:46
Статус уже не мешает: как выгоняли министра-диетолога
Политика Статьи
00:27
Перекрывшую МКАД ради клипа жену депутата наказали
Общество
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Министра уволили после скандального заявления
Политика
00:47
Украинский мост «скопировали» с российской купюры
В мире Украина
00:53
Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»
Армия
00:43
Головокружительный прыжок через кольцо
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение