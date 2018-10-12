У «Дома-2» забрали еще одно здание

Столичные власти изымут у реалити-шоу «Дом-2» еще одно здание, расположенное в Новой Москве . Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о нежилом здании площадью 72 квадратных метра, которое находится в поселении Сосенское на участке номер 22. Чиновники пояснили, что изъять здание, принадлежащее ООО «ЕКТ-Инвест», потребовалось для государственных нужд, первого этапа строительства дороги Марьино — Саларьево.

По данным РИА Новости, власти изъяли у «ЕТК-Инвест» уже пять объектов недвижимости.

Ранее стало известно, что съемочный павильон «Дома-2» снесут из-за прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино. Новая магистраль пройдет прямо по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка.

Съемочная площадка шоу («Поляна») располагается в Троицком и Новомосковском административных округах.

В московской мэрии заявили, что «Дому-2» предоставили новый участок для съемок: он располагается там же, где и старый, но с другой стороны.