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Доренко подверг жесткой критике Дудя
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Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в очередной раз негативно высказался в отношении блогера Юрия Дудя, проанализировав причины его популярности. Пост доступен в его канале «Расстрига» в Telegram.
По мнению Доренко, автор шоу «Вдудь» не интересуется ответами гостей программы. Журналист назвал Дудя неначитанным выскочкой, который зачитывает вопросы из «бесталанной анкеты» с экрана смартфона.
«Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма. Это не казенный пропагандистский идиотизм, а новый, свежий, ароматный своей дикостью идиотизм. Будто вы вдруг чувствуете запах невидимого пока ещё коровника через приоткрытое стекло машины», — написал он и добавил, что секрет актуальности интервьюера — инаковость его идиотизма.
В августе Доренко стал одним из гостей YouTube-шоу «Вдудь». После записи программы главред «Говорит Москва» обозвал ведущего «дедом Пропердыкиным из колхоза», потому что последний постоянно пытался перевести тему на 1990-е годы прошлого столетия.
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