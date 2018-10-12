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Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера
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Мажор в маске раскидал десятки тысяч на улице в Питере 

Рамблер 1 час назад
Петербургский мажор разбросал 50 тысяч рублей на одной из улиц города. Видео акции было опубликовано инстаграм-страницей Rich Russian Kids.
На кадрах запечатлен молодой человек в черной маске, скрывающей его лицо полностью. Он сидит на заднем сидении автомобиля и сообщает в камеру, что деньги — «вещь бессмысленная».
«Просто бумажки», — уверен он.
После этого мажор осудил россиян, которые тратят жизнь на увеличение цифр на своих счетах, и продемонстрировал 50 тысячных купюр — «между прочим, среднюю зарплату в Петербурге».
«Вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко!» — заявил он и стал бросать деньги в окно автомобиля, наблюдая, как прохожие бросились их подбирать.
Комментаторы публикации дружно осудили молодого человека. По словам одного, «папкины бабосы отчего же не швырять», по словам другого, «понту с 50 тысяч» нет. Некоторые раскритиковали мажора за решение предстать в маске, объяснив это страхом получить по «башке».
Впрочем, нашлись и те, что не стали осуждать молодого человека, и даже попросили его повторить акцию — в определенном месте и в определенное время, то есть там, где и когда будут находиться они.
«Братан, скинь денег, тачку подшаманю хоть», — попросил один из них.
Комментарии18
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