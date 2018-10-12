Россияне оценили переход на электронный паспорт

Опрос: около 60% россиян выступают за переход на электронный паспорт — исследование

Около 60% россиян выступают за перевод паспорта в электронный вид. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС

"60% россиян поддерживают инициативу перевода российского паспорта в электронный вид", — отмечается в исследовании.

Еще большее число опрошенных выступает за введение электронных полисов ОМС (76%), ИНН (75%), СНИЛС (75%) и медкарт (62%). Среди других документов, которые можно было бы перевести в электронный формат, россияне чаще всего называли диплом об образовании, военный билет, разрешение на оружие.

В целом инициативу правительства о переходе на электронные документы поддерживает большинство экономически активного населения: 45% россиян выступают за введение электронных документов с сохранением бумажных аналогов, 16% — готовы полностью отказаться от бумажных документов в пользу цифровых. 28% опрошенных считают, что вводить электронные документы не следует, еще 11% затруднились с ответом.

Чем моложе респонденты, тем чаще они выступают за введение электронных документов: среди опрошенных до 24 лет 49% поддерживают вариант перехода с сохранением бумажных, 18% выступают за полную отмену бумажных в пользу цифровых. Среди поколения старше 45 лет таковых 45% и 13% соответственно.

В опросе SuperJob приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих во всех округах России. Опрос проводился 9-10 октября 2018 года.