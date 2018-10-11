Названо число заявок в конкурсе «Лидеры России» за первые сутки 

За первые сутки с момента открытия регистрации на второй конкурс управленцев «Лидеры России» получено рекордное число заявок, сообщается на сайте мероприятия.
За первые сутки регистрационную форму для участия в конкурсе заполнили более 24 тысяч человек. Регистрация открыта до 24 октября.
В прошлом году для участия в конкурсе зарегистрировались около 200 тысяч участников.
Руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров напомнил, что в этом году подать заявки могут и иностранные граждане, хорошо владеющие русским языком. Принять участие в конкурсе могут управленцы до 55 лет, а для участников до 35 лет достаточно двухлетнего опыта работы на руководящей позиции.