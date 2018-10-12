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Православные гимназистки подрались из-за срамного фото
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Православные гимназистки подрались из-за срамного фото 

Lenta.ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: Четвертая Власть
В Саратове две ученицы православной гимназии подрались на перемене, обеих доставили в больницу, характер травм не уточняется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
Драка произошла 8 октября после первого урока в МОУ «Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского».
«В результате возникшего конфликта две девочки — учащиеся 8-х классов ударили друг друга. В настоящее время они находятся на лечении в учреждениях здравоохранения», — уточнила глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая и добавила, что в учебном заведении проводится проверка.
Инцидент заинтересовал и региональную прокуратуру.
«По предварительной информации, травму подростки получили в образовательном учреждении во время обоюдной драки, возникшей в результате ссоры», — пояснили в ведомстве.
Проверка по факту драки также ведется отделом полиции № 1 по Волжскому району.
Официально причины драки не называются. По информации местного портала «Общественное мнение», причиной конфликта стало то, что одна из воспитанниц пригрозила обнародовать фото, на которых другая пьет алкоголь.
Гимназия создана на базе средней общеобразовательной школы, имя Сергия Радонежского она носит с 2014 года. Учебное заведение располагается историческом здании, построенном в центре города в 1810 году.
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