Православные гимназистки подрались из-за срамного фото

Саратове две ученицы православной гимназии подрались на перемене, обеих доставили в больницу, характер травм не уточняется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Драка произошла 8 октября после первого урока в МОУ «Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского».

«В результате возникшего конфликта две девочки — учащиеся 8-х классов ударили друг друга. В настоящее время они находятся на лечении в учреждениях здравоохранения», — уточнила глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая и добавила, что в учебном заведении проводится проверка.

«По предварительной информации, травму подростки получили в образовательном учреждении во время обоюдной драки, возникшей в результате ссоры», — пояснили в ведомстве.

Проверка по факту драки также ведется отделом полиции № 1 по Волжскому району.

Официально причины драки не называются. По информации местного портала «Общественное мнение», причиной конфликта стало то, что одна из воспитанниц пригрозила обнародовать фото, на которых другая пьет алкоголь.