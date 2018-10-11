Россияне примут участие в соцопросе об отказе от термина «инвалид»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен провести масштабный социологический опрос о том, нужно ли отказаться от использования термина «инвалид» в правовых документах, сообщает пресс-служба организации.

ООН считает понятие «инвалид» некорректным. В международной организации также считают, что данный термин ничего не говорит о правах и потребностях людей с ограниченными возможностями.

В ОНФ отмечают, что термин «инвалид» используется в более чем 18 тысячах правовых документов, и его замена потребует «колоссальной и дорогостоящей» работы.

Помимо соцопроса, для решения проблемы ОНФ также проанализирует публикации в СМИ и соцсетях о проблемах граждан с ограниченными возможностями.