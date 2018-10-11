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Россияне примут участие в соцопросе об отказе от термина «инвалид»
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Россияне примут участие в соцопросе об отказе от термина «инвалид» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен провести масштабный социологический опрос о том, нужно ли отказаться от использования термина «инвалид» в правовых документах, сообщает пресс-служба организации.
ООН считает понятие «инвалид» некорректным. В международной организации также считают, что данный термин ничего не говорит о правах и потребностях людей с ограниченными возможностями.
В ОНФ отмечают, что термин «инвалид» используется в более чем 18 тысячах правовых документов, и его замена потребует «колоссальной и дорогостоящей» работы.
Помимо соцопроса, для решения проблемы ОНФ также проанализирует публикации в СМИ и соцсетях о проблемах граждан с ограниченными возможностями.
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