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В Саратове попался сбежавший из дома в Москве школьник
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В Саратове попался сбежавший из дома в Москве школьник 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбежавшего из дома в Москве школьника нашли в центре Саратова, после того как мальчик перешел дорогу на красный свет, чем обратил на себя внимание росгвардейцев, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны в среду днем во время патрулирования увидели, что подросток перешел дорогу на красный свет на пересечении улицы Чернышевского и Князевского взвоза в Саратове.
Они подошли к мальчику, предупредили его об опасности нарушения ПДД, а затем поинтересовались, где он живет, почему не в школе, и знают ли об этом родители.
"Четырнадцатилетний подросток ответил, что он и его родители живут в Москве, а в Саратов он приехал на поезде, купив предварительно электронный билет. Родителей о своей поездке в известность не поставил. Росгвардейцы уточнили телефон его родителей и позвонили им. Выяснилось, что как раз в это время мать находилась в отделе полиции в Москве, куда обратилась с заявлением о пропаже ребенка", — говорится в сообщении.
Росгвардейцы доставили школьника в подразделение по делам несовершеннолетних. "Вскоре в Саратов должны прибыть из Москвы родители парня", — добавили в пресс-службе.
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