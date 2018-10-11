Программ с субтитрами станет больше

На российских телеканалах увеличится количество программ с субтитрами для граждан — инвалидов по слуху до 5% от общего объёма вещания в неделю. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении.

Документ предлагает включить в перечень лицензионных требований при осуществлении телевизионного вещания и радиовещания обеспечение доступности для слабослышащих россиян продукции в объёме не менее 5% от объёма вещания в неделю. При этом не будут учитывать те телепрограммы и телепередачи, которые транслируют в прямом эфире.

Зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников , представляя инициативу, отметил, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Это позволит телеканалам и соискателям лицензий провести необходимые подготовительные мероприятия для того, чтобы нормы документа были реализованы в срок», — сказал он.