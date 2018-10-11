Названы главные раздражители для российских туристов

Названы главные причины раздражения российских туристов в отелях

Онлайн-сервис путешествий Ostrovok.ru выяснил, что сильнее всего раздражает российских туристов в отелях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Мнение мужчин и женщин относительно трех главных раздражителей разделились. Если большинство участниц опроса признали самым неприятным фактором невежливость персонала (26 процентов), то путешествующих мужчин в первую очередь беспокоит высокая слышимость в номере (28 процентов), а затем отношение персонала (26 процентов). Плохая уборка номера портит впечатление об отеле у 22 процентов женщин и 15 процентов мужчин. Высокая слышимость замыкает тройку неприятных факторов по мнению участниц опроса — 18 процентов отдали свой голос за нее.

Также россиян выводит из себя невкусная еда (12 процентов проголосовавших), платный Wi-Fi (девять процентов проголосовавших) или отсутствие Wi-Fi вообще (девять процентов). Замыкает список раздражающих факторов слабая оснащенность номера розетками — за этот вариант проголосовало три процента опрошенных.

Ранее российский онлайн-сервис путешествий Туту.ру провел исследование и выяснил, что больше всего раздражает российских туристов во время перелетов. Оказалось, что больше всего путешественникам не нравится теснота в салоне авиалайнера.