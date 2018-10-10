Ещё
Назван самый дорогой для туристов город
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый дорогой для туристов город 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: АР
Первое место в рейтинге самых дорогих для туристов городов занял Дубай, где путешественники в среднем тратят около 537 долларов. Такие данные сообщает Mastercard в рейтинге Global Destination Cities Index.
На втором месте рейтинга Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов). Также в пятерку вошли Сеул (181 доллар) и Бангкок (173 доллара).
Вплотную к первой пятерке приблизились Токио (154 доллара), Лондон (153 доллара) и Нью-Йорк (147 долларов).
Для составления рейтинга Mastercard использует данные о платежах иностранцев в 162 городах мира.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелева попросили уйти с Первого канала33
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье420
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией63
«Автономия» для Крыма и другие события дня2
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии233
Видео
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:31
Украина готовит провокацию в Азовском море
Войска Армия
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение