Ещё
Раскрыта «омерзительная» правда о гигиене в самолетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стюардессы рассказали «омерзительную» правду о гигиене в самолетах 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бортпроводники различных авиакомпании предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. Об этом сообщает Fox News.
По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда очень много микробов и грязи, поэтому необходимо всегда надевать обувь перед тем как пойти в уборную.
«Туалеты в самолетах всегда омерзительны, и чистят их обычно только в конце полета. Представьте, что там творится после 12-часового перелета с 200 пассажирами», — поделился бортпроводник с ником HausofDarling на Reddit.
Другие сотрудники авиакомпаний также поддержали его, рассказав об отвратительных поступках пассажиров, которых, например, тошнило в проходе. А бывший бортпроводник под ником Boopboopster рассказал, что как-то раз нашел отходы прямо под креслом.
В июне сотрудник отеля Якоб Томский, проработавший в гостиничной сфере 10 лет, поделился самыми отвратительными случаями, с которыми он сталкивался за свою карьеру. Мужчина рассказал, что хуже всего было, когда люди умирали прямо в гостинице. Также бывший сотрудник отеля сообщил, что часто натыкался на гостей, занимавшихся сексом.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко оценил идею присоединения к России144
Россия дала гарантии ДНР398
Малолетний убийца и насильник начинал с грабежей89
Тест: Проверьте свою грамотность53
В небе над Украиной появились истребители США83
Видео
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
01:43
Россия дала гарантии ДНР
В мире Политика
06:44
В небе над Украиной появились истребители США
Армия
02:30
Опубликовано видео задержания педофила в Омске
Происшествия Криминал
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:00
Популярный суши-ресторан закрыт из-за антисанитарии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение