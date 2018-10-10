Ещё
Туристы назвали главные впечатления от отдыха в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристы назвали главные впечатления от отдыха в Крыму 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Туристы, посетившие Крым минувшим летом, поделились своими впечатлениями о посещении полуострова. Опрос в соцсетях провел сервис бронирования Tvil.ru.
По данным опроса, 45 процентов туристов больше всего были впечатлены морем и природой полуострова. Еще 23 процента отметили уникальные памятники и достопримечательности. Восемь процентов респондентов были приятно удивлены добротой и открытостью людей.
Крымский мост впечатлил больше всего пять процентов участников опроса.
Напомним, с начала 2018 года в Крыму побывали 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29 процентов превышает показатели прошлого года.
Российская Газета: последние новости
Россияне назвали главные черты украинцев Перевод на электронные паспорта снизит процент подделки документов Крым побил рекорд постсоветского периода по числу туристов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина получила автокефалию1006
«Удержать было невозможно»: ЧП в Якутии22
Раскрыто убийство известной тележурналистки4
Убийство королевы красоты попало на видео36
Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным28
Видео
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
04:39
В Чехии заявили о «визите Петрова и Боширова»
В мире Европа
00:20
Второе покушение на следователя МВД оказалось удачным
Происшествия Криминал
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
01:00
Раскрыто убийство известной тележурналистки
Происшествия В мире
01:56
Путин получил необычный подарок на день рождения
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение