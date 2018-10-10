Туристы назвали главные впечатления от отдыха в Крыму

Туристы, посетившие Крым минувшим летом, поделились своими впечатлениями о посещении полуострова. Опрос в соцсетях провел сервис бронирования Tvil.ru.

По данным опроса, 45 процентов туристов больше всего были впечатлены морем и природой полуострова. Еще 23 процента отметили уникальные памятники и достопримечательности. Восемь процентов респондентов были приятно удивлены добротой и открытостью людей.

Крымский мост впечатлил больше всего пять процентов участников опроса.

Напомним, с начала 2018 года в Крыму побывали 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29 процентов превышает показатели прошлого года.