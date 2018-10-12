Ещё
«Умоетесь кровавыми соплями»: ведущий НТВ угрожал гостю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий НТВ выгнал гостя из студии с угрозой «умыть кровавыми соплями» 

РИА Новости + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин с выгнал из студии гостя программы писателя Александра Никонова, который раскритиковал его мать. Видеозапись ток-шоу опубликована в YouTube.
Участники передачи обсуждали деятельность добровольных народных дружин в СССР, Норкин при этом рассказал об участии своих родителей в добровольной народной дружине (ДНД).
"Вы забыли спросить у мамы, каким образом ее загнали в эту ДНД. Почему она должна была ходить по улицам с повязкой вместо того чтобы делать уроки?" — заявил Никонов.
В ответ ведущий программы попросил не трогать его родителей и заявил, что "еще одно слово, и пойдете соплями кровавыми умываться", после чего выгнал писателя из зала, попутно назвав его "скотиной".
Однако вскоре Никонов вернулся в эфир и продолжил участвовать в обсуждении других тем.
В сентябре Норкин в ходе своей программы выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко из-за того, что тот его постоянно перебивал.
Последние новости
Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прожить на 3,5 тысячи: министр дала совет россиянам
США и Израиль раскрыли обман России в Сирии1230
Кадыров нашел работу метателю банки
Авария «Союза» вызвана уникальной случайностью131
Порошенко приказал стрелять из всего оружия в Донбассе116
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Другое
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение