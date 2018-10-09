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На Санторини ослов оградили от толстых туристов
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На популярном у россиян курорте ослов оградили от толстых туристов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Angelos Tzortzinis / DPA / Globallookpress.com
Власти Греции запретили туристам с лишним весом кататься на ослах острова Санторини. Об этом сообщает Daily Mail.
Министерство сельского хозяйства Греции опубликовало свод новых правил, согласно которым ослам, перевозящим туристов на острове Санторини, запрещается поднимать более ста килограммов или больше одной пятой их веса.
Такое решение правительство приняло после того, как активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются глубокие раны и травмы.
«Владельцы рабочих ослов должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов. Им также следует ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы раз в день», — уточняется в правительственной сводке.
По данным Ассоциации туроператоров России, за первые шесть месяцев 2018 года российский турпоток в Грецию вырос на 17,3 процента. Таким образом, за январь–май Грецию посетило почти 146,5 тысячи россиян. По прогнозам Греческой национальной туристической организации, в этом году количество российских туристов в Греции достигнет одного миллиона.
В сентябре власти итальянской Флоренции запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города. Закон вступил в силу во вторник, 4 сентября. Все принимающие пищу на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 будут оштрафованы на 500 евро.
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