Туристам запретили ночевать на островах около Пхукета

Власти Таиланда запретили туристам ночевать на островах около Пхукета

Департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда запретил туристам ночевки на Симиланских островах, расположенных недалеко от Пхукета и относящихся к южнотаиландской провинции Пханга, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Запрет вступает в действие в четверг 11 октября.

По информации, полученной изданием в департаменте, запрет касается как ночевок в гостиницах, находящихся на островах, так и на судах, оборудованных для ночлега, встающих на якорную стоянку вблизи островов.

Ограничения связаны с ухудшением экологической обстановки. В первую очередь речь идет о сохранении коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах, которым наносится значительный вред. Многие туристы остаются на островах в течение нескольких дней и оказывают тем самым значительное негативное воздействие на окружающую среду, сообщает издание со ссылкой на работников департамента.

Исключение составят туристические суда, предназначенные для глубоководных погружений с аквалангами, которым будет разрешена якорная стоянка вблизи островов на срок не более четырех суток.