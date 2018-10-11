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Перед педиатром извинились за зарплату мелочью
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Минздрав Приамурья извинился перед педиатром за выдачу зарплаты мелочью 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Педиатр поликлиники города Зея Тамара Голубцова, которой выдали часть зарплаты мелочью из-за того, что она отказалась заводить банковскую карту, заявила РИА Новости, что заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова извинилась перед ней.
Педиатр получила зарплату за сентябрь: 21 тысячу рублей ей выдали купюрами, а 36 тысяч предложили забрать монетами в банковских мешках, вес которых 15 и 20 килограммов, довезти деньги до дома женщине помог водитель скорой помощи. В минздраве региона РИА Новости в среду ситуацию прокомментировали так: "Выдали тем номиналом, что был в банке на данный момент".
По словам 69-летней Голубцовой, она ветеран труда и работает в поликлинике более 40 лет, зарплату привыкла получать в кассе наличными. По словам женщины, все случилось из-за того, что она не захотела оформить карту "Мир".
"У нас в городе два банкомата, очередь в три ряда. В одну кассу хожу 44-й год, и никто никогда мне не возражал. Вы не поверите, у меня даже сотовый телефон с кнопочками. За меня заступился губернатор, вчера домой мне звонила замминистра Жарновникова, принесла извинения за администрацию нашей больницы. Экономист больницы позвонила и сказала: "В дальнейшем мы не будем вам препятствовать, в какой форме вы привыкли, так и будете получать", — рассказала педиатр.
По словам женщины, частично зарплату мелочью получили еще несколько ее коллег, у которых нет банковских карт.
"Нас было в списке пять или шесть человек. Они промолчали, да и все. Некоторые даже стесняются, что они без карточек, что карточка — это чуть ли не визитное лицо человека, я так не думаю", — добавила Голубцова.
Врач уточнила, что пока мешки с полученной мелочью "так и стоят дома в коридоре", самостоятельно поднять их женщина не может.
"В субботу, может, сын куда-нибудь пристроит. Принять-то ее (мелочь) примут, но нужно время, это надо выходной день, а я работаю", — объяснила педиатр.
В прокуратуру женщина не обращалась, но старший помощник прокурора Приамурья по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин сообщил РИА Новости, что он знаком с ситуацией благодаря СМИ.
"69 лет женщине, это недопустимо, что раз нет карточки, то выдавать мелочью. Не верю, что в банке не было денег, на то он и банк, чтобы иметь достаточно денежной массы. Никакой дискриминации в отношении пенсионеров быть не должно", — сказал Бурсянин.
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