В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» закроют на год для посетителей

Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане закроют на год для посетителей, сообщает kp.ru

«Все работы на главном монументе должны быть завершены к 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы. Это даже не обсуждается», — заявил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

По его словам, установка лесов запланирована ориентировочно на февраль-март 2019 года.

Кроме того, в следующем году планируется реставрация Стен-руин и лестницы между ними. Финансирование предварительно согласовало Минкультуры России . Проход для посетителей в этом месте перекроют частично.

В перспективе на ближайшие пять лет и реставрация остальных скульптур на Мамаевом кургане.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.