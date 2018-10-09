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Монумент «Родина-мать зовёт!» закроют
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Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым

В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» закроют на год для посетителей 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане закроют на год для посетителей, сообщает kp.ru.
«Все работы на главном монументе должны быть завершены к 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы. Это даже не обсуждается», — заявил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
По его словам, установка лесов запланирована ориентировочно на февраль-март 2019 года.
Кроме того, в следующем году планируется реставрация Стен-руин и лестницы между ними. Финансирование предварительно согласовало Минкультуры России. Проход для посетителей в этом месте перекроют частично.
В перспективе на ближайшие пять лет и реставрация остальных скульптур на Мамаевом кургане.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.
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