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Мировая премьера. В октябре Москву ждут «Каннские Львы»
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Мировая премьера. В октябре Москву ждут «Каннские Львы» 

Партнерский материал 57 минут назад
Фото: Каннский лев
04 октября, 2018г, Москва, Россия — «Афиша» стала генеральным информационным партнером, а также эксклюзивной площадкой по продаже билетов на презентацию роликов-победителей 65-го Международного фестиваля креативности «Каннские Львы». В рамках презентации 26 октября зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива в Московском Доме Кино.
Московская презентация фестиваля вот уже много лет остается одним из самых ожидаемых событий в сфере российской рекламной индустрии, а также возможностью составить представление о новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего.
В этом году посетители мероприятия смогут познакомиться с роликами-победителями в категориях Film и Film Craft и оценить ключевые направления фестиваля в 2018 году: общение, мастерство, развлечения, опыт, добро, здоровье и хорошее самочувствие, инновации, воздействие, охват. Организаторы готовят для своих гостей приятные сюрпризы — программу развлечений, включающую музыкальные сеты от популярных диджеев и soft drinks от партнеров.
65-й Международный фестиваль креативности «Каннские Львы» прошёл в Каннах с 18 по 22 июня. В фестивале приняли участие более 10 000 делегатов из 100 стран и было продемонстрировано более 32 000 работ, проведены вдохновляющие программы академий, семинары, конкурсы «Молодых львов», церемонии награждения и гала-концерты. Российские компании добились высокого результата в этом году и получили награды в самых престижных категориях, наиболее яркие кейсы представили компании Tele2 («Rain WiFi») и Mars («1 «Аф» класс») для бренда Pedigree.
МФК «Каннские Львы» — одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Фестиваль является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга, определяющей вектор развития мировой рекламной отрасли.
26 октября 2018 года, Московский Дом Кино, Ул. Васильевская, 13, начало в 20.00 (съезд гостей в 19.00)
Подробности на официальном сайте мероприятия: www.canneslions.ru
Приобрести билеты можно по ссылке http://afisha.ru/canneslions
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