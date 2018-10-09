Мировая премьера. В октябре Москву ждут «Каннские Львы»

04 октября, 2018г, Москва Россия — «Афиша» стала генеральным информационным партнером, а также эксклюзивной площадкой по продаже билетов на презентацию роликов-победителей 65-го Международного фестиваля креативности «Каннские Львы». В рамках презентации 26 октября зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива в Московском Доме Кино.

Московская презентация фестиваля вот уже много лет остается одним из самых ожидаемых событий в сфере российской рекламной индустрии, а также возможностью составить представление о новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего.

В этом году посетители мероприятия смогут познакомиться с роликами-победителями в категориях Film и Film Craft и оценить ключевые направления фестиваля в 2018 году: общение, мастерство, развлечения, опыт, добро, здоровье и хорошее самочувствие, инновации, воздействие, охват. Организаторы готовят для своих гостей приятные сюрпризы — программу развлечений, включающую музыкальные сеты от популярных диджеев и soft drinks от партнеров.

65-й Международный фестиваль креативности «Каннские Львы» прошёл в Каннах с 18 по 22 июня. В фестивале приняли участие более 10 000 делегатов из 100 стран и было продемонстрировано более 32 000 работ, проведены вдохновляющие программы академий, семинары, конкурсы «Молодых львов», церемонии награждения и гала-концерты. Российские компании добились высокого результата в этом году и получили награды в самых престижных категориях, наиболее яркие кейсы представили компании Tele2 («Rain WiFi») и Mars («1 «Аф» класс») для бренда Pedigree.

МФК «Каннские Львы» — одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Фестиваль является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга, определяющей вектор развития мировой рекламной отрасли.

26 октября 2018 года, Московский Дом Кино, Ул. Васильевская, 13, начало в 20.00 (съезд гостей в 19.00)

Подробности на официальном сайте мероприятия: www.canneslions.ru