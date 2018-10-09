ОНФ выработает предложения по корректировке 282-й статьи

ОНФ: надо создать систему выявления экстремистских материалов в соцсетях

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым разработать информационную систему выявления экстремистских материалов в интернете, которая бы предупреждала пользователя о таком характере текста или иллюстрации; это, в числе прочего, позволит бороться с необоснованным привлечением к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ , сообщила пресс-служба ОНФ.

Президент РФ на прошлой неделе внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

"Среди актуальных вопросов — отмена наказания за простую демонстрацию нацистской символики и привлечение людей к ответственности только тогда, когда она сопряжена с пропагандой. Также ОНФ считает необходимым разработать информационную систему оперативного выявления экстремистских материалов, которая позволит предупреждать пользователя о таком характере текста или иллюстрации", — говорится в сообщении.

Для этого, уточнили в организации, движение "переформатирует ранее созданную рабочую группу по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, в рамках которой продолжит анализировать ситуацию с необоснованным привлечением к ответственности за так называемые "репосты".

"Эксперты ОНФ будут настаивать на редакции статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. В законе не раскрыты эти понятия, а буквальное толкование текста статьи приводит к тому, что правоохранительные органы привлекают к ответственности любого человека, публично продемонстрировавшего такую символику, даже если это не сопровождалось пропагандой нацизма", — отмечают в ОНФ.

По словам члена центрального штаба Народного фронта Натальи Костенко, привлекать к административной ответственности по такой статье можно длишь тогда, когда демонстрация атрибутов или символов сопровождается пропагандой идеологии нацизма. "Необходимо исключить из практики случаи привлечения к ответственности за простую демонстрацию без цели пропаганды. Сейчас, по-хорошему, любой советский фильм, где демонстрируется нацистская символика, нельзя транслировать по телеканалам", — цитирует пресс-служба движения слова Костенко.

Под пропагандой эксперты предлагают понимать распространение материалов и информации, направленных на формирование у людей идеологии нацизма, убежденности в ее привлекательности, представления о допустимости такой деятельности.

Что касается информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов, то она, по мнению экспертов, должна быть внедрена владельцами социальных сетей. Система должна быть основана на федеральном списке экстремистских материалов.