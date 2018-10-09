В Крыму предложили поощрять иностранных туристов

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил разработать программу по поощрению иностранного туризма.

"У меня есть предложение поработать над программой поощрения иностранного туризма в Крым. Сейчас все условия созданы, есть хорошие объекты по въезду в Крым — и мост, и аэропорт", — сказал Мурадов на заседании крымского правительства.

Кроме того, по его словам, в Крыму созданы все условия для привлечения иностранных инвесторов.