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Россиянка потеряла своего северного оленя
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Россиянка потеряла своего северного оленя 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: предоставлено Олесей Канеевой
Жительница Свердловской области Олеся Канеева разыскивает своего оленя Яшу, который сбежал из частного дома в городе Краснотурьинске. Об этом сообщает издание «Глобус».
Яша исчез во время прогулки около дома: хозяйка обнаружила лишь сломанное дерево, к которому он был привязан веревкой. Следов животного ей найти не удалось, так как их размыло дождем.
Женщина предполагает, что Яша мог отправиться в соседний город Серов, который находится примерно в 40 километрах от Краснотурьинска. Дело в том, что олень уже сбегал год назад, примерно в это же время, и нашелся именно там, рассказала изданию хозяйка.
В июле 2018 года калининградский фотограф опубликовал в сети видео, на котором лось долго наблюдал за дроном, обнюхивал его, а потом попытался допрыгнуть до него и попробовать на вкус. По замечанию автора видео, это первая съемка лося с дрона в Калининградской области.
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