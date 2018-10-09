Нефть рухнет
В течение трех лет нефть подешевеет до 35 долларов, а санкции против России будут ужесточены. Таков, по словам зампреда Центрального банка Ксении Юдаевой, «рисковый» сценарий ЦБ. Слова Юдаевой, произнесенные ею в ходе выступления в Совете федерации, приводит РБК. Еще одним риском российской экономике зампред Центробанка назвала вероятность того, что в бюджет не удастся привлечь запланированные объемы заимствований.
Грузинская церковь опровергла поддержку Украинской
Грузинская православная церковь опровергла свою поддержку независимости Украинской. Об этом сообщается на официальном сайте патриархии ГПЦ. В сообщении отмечается, что многие СМИ неверно интерпретируют визит в Грузию спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия как знак поддержки Грузинской православной церковью автокефалии Украинской православной церкви.
«Эти утверждения неверны», — подчеркнули в ГПЦ.
Украинские шахматистки не хотят, но поедут в РФ
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук поучаствуют в чемпионате мира, который пройдет в России, однако пребывание в стране, с которой Украина «воюет», будет на них «психологически давить». Об этом спортсменки заявили ТСН. Девушки отметили, что не могут влиять на выбор места проведения соревнований, но все же постараются одержать победу и в России.
Путин уволил спецпреда по Украине из-за "неэффективности"
Президент России Владимир Путин лишил Дмитрия Ливанова должности своего специального представителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил «Газете.ru», что Путин уволил Ливанова из-за его неэффективности.
Был ли бунт в омской колонии №6
В омской колонии №6 не было бунта и голодовки заключенных 6-7 октября, сообщили РИА Новости в местном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. По версии УФСИН, в ИК-6 подрались заключенные, которые хотели устроить бунт, с теми, кто не хотел. Тем временем Владимир Осечкин, создатель сайта Gulagu.net, заявил, что источник во ФСИН рассказал ему, будто в омской колонии произошла акция протеста, в которой приняли почти все заключенные. По словам Осечкина, они протестовали против создания администрацией колонии секции дисциплины и порядка из заключенных «с низкой нравственной планкой», которые избивали и пытали «неугодных» заключенных в обмен на послабления.