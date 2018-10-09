Журналистка посмеялась над ГУЛАГом и пожалела

Журналистка Russia Today Самира Хан (Sameera Khan) попала под шквал критики после того, как опубликовала несколько мемов про сталинский ГУЛАГ на своей странице в Twitter. Вскоре корреспондент удалила пост и извинилась, сообщает The Daily Dot.

В посте Хан иронично описывались «преимущества» пребывания заключенных в лагерях. В частности, создатель мема написал про возможность заключения браков, отсутствие тюремной униформы, комфортное жилье без клеток, образование для заключенных и возможность провести время в кругу семьи. Рядом со списком находилась фотография Иосифа Сталина и фраза «капиталисты вас дурят».

Через несколько часов журналистка удалила мемы и попросила прощения у всех, кого могли оскорбить шутки про ГУЛАГ. Сотрудница RT отметила, что не хотела осветлять репрессии, которые происходили при сталинском режиме.

Тем не менее пользователи сети негативно восприняли высказывания Хан. Многие принялись обзывать журналистку и упрекать ее за неуместные мемы.

«Вы полны дерьма», — написал один из комментаторов. «Ваш троллинг плохой, и вы должны чувствовать себя плохо», — заявил другой. Некоторые пожелали ей скорейшего увольнения с должности.

Вскоре журналистка удалила свою страницу в Twitter.

В октябре 2017 года пользователи соцсетей посмеялись над другим мемом про Иосифа Сталина, в котором лидер СССР превращал «мое» в «наше».