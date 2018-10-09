Россиян «заставят» поменять паспорта

С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Правительстве РФ , новый документ будет в виде чипированной пластиковой карты, которая, в частности, будет открывать доступ к госуслугам.

Как поясняет издание, новый электронный документ предоставит госорганам доступ к «цифровому профилю» гражданина, который будет включать в себя все основные данные: информацию из стандартного паспорта, СНИЛС и водительских прав. Одновременно с этим будет создан реестр данных всех граждан.

Кроме того, в электронном паспорте будут находиться сведения о слепке лица носителя, отпечатках пальцев и электронная подпись. В рамках правительственных совещаний отмечалось, что новый паспорт планируется в ближайшее время сделать основным документом, удостоверяющим личность.