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Россиян «заставят» поменять паспорта
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С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Правительстве РФ, новый документ будет в виде чипированной пластиковой карты, которая, в частности, будет открывать доступ к госуслугам.
Как поясняет издание, новый электронный документ предоставит госорганам доступ к «цифровому профилю» гражданина, который будет включать в себя все основные данные: информацию из стандартного паспорта, СНИЛС и водительских прав. Одновременно с этим будет создан реестр данных всех граждан.
Кроме того, в электронном паспорте будут находиться сведения о слепке лица носителя, отпечатках пальцев и электронная подпись. В рамках правительственных совещаний отмечалось, что новый паспорт планируется в ближайшее время сделать основным документом, удостоверяющим личность.
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