Экспертов Рособрнадзора заподозрили в плагиате

«Диссернет» нашел заимствования и подлоги в научных трудах экспертов Рособрнадзора и заявил, что их подбором ведомство себя дискредитировало. Половина проверенных специалистов оказались причастных к защите диссертаций с плагиатом.

У пятой части экспертов плагиат обнаружен в авторских работах. Авторы исследования сообщили, что проверяли экспертов, защищавшихся в вузах и диссертационных советах, замеченных в многочисленных нарушениях.

По данным «Диссернета», в Рособрнадзоре 2103 эксперта, 224 из которых были проверены в ходе исследования.

Согласно данным доклада сообщества, не менее десяти экспертов имеют опыт сознательного и масштабного нарушения базовых норм академической этики. Эксперты Рособрнадзора более склонны к нарушению, чем средний российский ученый. Все это, заключили в «Диссернет», позволяет сделать вывод о том, что ведомство не проводит должный отбор специалистов для проведения проверок и тем самым полностью дискредитирует себя как экспертную организацию.

«Диссернет» настаивает, что для осуществления общественного контроля за экспертами необходимо обеспечить прозрачность информации о них — помимо имени публиковать место работы, должность, научный статус, передает РБК.

Ранее News.ru писал, что Рособрнадзор решил провести проверку, которая будет направлена на определение уровня компетенции педагогов. В рамках проекта планируется организовать специальные площадки, где им предоставят возможность выполнять задания по тем предметам, на которых они специализируются.