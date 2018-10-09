В «отравителе» Скрипалей узнали сельского диджея

Краснов узнал Мишкина на фотографиях, которые первоначально опубликовал Лондон, и на снимках, показанных журналистами Bellingcat и The Insider.

Мишкин учился на два класса старше Краснова. В школе Мишкин получал «четверки» и «пятерки», увлекался игровыми приставками и музыкой. По словам собеседника издания, Мишкин вел дискотеки в поселки «с уклоном» в западную музыку, он слушал диджея Mo-Do, шведского музыканта E-Type и техно.

Также Мишкин немного играл на гитаре, но «не публично».

В последний раз, по словам Краснова, он видел Мишкина 15 лет назад. По его данным, после 11-го класса Мишкин поступил в военное училище, а сейчас живет в Москве. Краснов утверждает, что примерно десять лет назад Мишкин получил звание героя России.

Мишкина опознал по фотографиям еще один житель Лойги — Николай Тулинов.

Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова, одного из подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей, — Александр Евгеньевич Мишкин. Он якобы работает в Главном управлении Генштаба (бывшее ГРУ), является военным врачом и может иметь звание полковника или подполковника.

По данным журналистов, Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области, учился на медика в военной академии. Легенду и новое имя он, предположительно, получил к 2010 году.