В РФ предложили создать систему патронажа пожилых

В Госдуме предложили создать в России систему патронажа пожилых людей

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил создать в России систему патронажа пожилых людей и ввести Дни здорового пенсионера в поликлиниках по аналогии с системой контроля за новорожденными.

"Во-первых, по данным последней переписи населения, у нас в стране более четверти стариков — одинокие. Причем не в эмоциональном смысле, а в буквальном. Они живут одни и о них некому позаботиться — измерить давление, напомнить выпить таблетку, напомнить сходить к врачу. Во-вторых, многие пенсионеры, особенно в деревнях и селах, привыкли лечиться самостоятельно, народными средствами. А значит, в больницу они попадут уже с запущенной болезнью. И мы начнем их лечить. Этого можно избежать, если создать для людей в возрасте 65+ систему патронажа", — сказал Огуль, выступая на круглом столе "Медицина старшего поколения".

Он пояснил, что такая система патронажа могла бы работать по тому же принципу, что и система контроля за здоровьем новорожденных, когда каждая семья с младенцем стоит на учете у участкового педиатра, в детских поликлиниках есть Дни здорового ребенка, а педиатры постоянно осматривают закрепленных за ними детей и делают диагностику их здоровья, отвечают на вопросы родителей, дают советы и рекомендации.

"Подобную систему необходимо создать и для лиц пожилого возраста. Должна быть создана база этих людей, каждый пенсионер должен быть закреплен за определенным терапевтом, в больницах можно ввести Дни здорового пенсионера. Тогда терапевты будут не просто лечить попавших к ним стариков, а "вести" их на протяжении всей старости, знать историю их здоровья, время от времени осматривать, интересоваться самочувствием, измерять давление, регулярно брать анализы. Медсестры могут 2-3 раза в год звонить им и приглашать на медосмотр", — сказал депутат.

По его мнению, создав такую систему в РФ, возможно существенно продлить жизнь людей пенсионного возраста и сделать ее более активной и насыщенной.