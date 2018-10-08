Ещё
В РФ предложили создать систему патронажа пожилых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили создать в России систему патронажа пожилых людей 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил создать в России систему патронажа пожилых людей и ввести Дни здорового пенсионера в поликлиниках по аналогии с системой контроля за новорожденными.
"Во-первых, по данным последней переписи населения, у нас в стране более четверти стариков — одинокие. Причем не в эмоциональном смысле, а в буквальном. Они живут одни и о них некому позаботиться — измерить давление, напомнить выпить таблетку, напомнить сходить к врачу. Во-вторых, многие пенсионеры, особенно в деревнях и селах, привыкли лечиться самостоятельно, народными средствами. А значит, в больницу они попадут уже с запущенной болезнью. И мы начнем их лечить. Этого можно избежать, если создать для людей в возрасте 65+ систему патронажа", — сказал Огуль, выступая на круглом столе "Медицина старшего поколения".
Он пояснил, что такая система патронажа могла бы работать по тому же принципу, что и система контроля за здоровьем новорожденных, когда каждая семья с младенцем стоит на учете у участкового педиатра, в детских поликлиниках есть Дни здорового ребенка, а педиатры постоянно осматривают закрепленных за ними детей и делают диагностику их здоровья, отвечают на вопросы родителей, дают советы и рекомендации.
"Подобную систему необходимо создать и для лиц пожилого возраста. Должна быть создана база этих людей, каждый пенсионер должен быть закреплен за определенным терапевтом, в больницах можно ввести Дни здорового пенсионера. Тогда терапевты будут не просто лечить попавших к ним стариков, а "вести" их на протяжении всей старости, знать историю их здоровья, время от времени осматривать, интересоваться самочувствием, измерять давление, регулярно брать анализы. Медсестры могут 2-3 раза в год звонить им и приглашать на медосмотр", — сказал депутат.
По его мнению, создав такую систему в РФ, возможно существенно продлить жизнь людей пенсионного возраста и сделать ее более активной и насыщенной.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе, как раковая опухоль
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый демарш России взбудоражил Европу82
Психиатры в ужасе: школьница призналась в людоедстве56
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову258
Сербия не смирилась с бомбежкой НАТО3
Лукашенко заговорил о подготовке к войне165
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
04:07
Лукашенко отказался лезть в украинские дела
Украина В мире
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение