В Якутии добыли жёлтый алмаз года

В Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз

Фото: АЛРОСА

На россыпном месторождении «Эбелях» ( Якутия ) был обнаружен самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз, который добыла компания «Алмазы Анабара», являющаяся дочерним предприятием АЛРОСА Об этом говорится в сообщении компании. «На сегодняшний день это самый крупный из всех жёлтых алмазов, добытых на месторождениях АЛРОСА с начала 2018 года. Алмаз обнаружен в июле на россыпном месторождении «Эбелях», его размеры — 11,40 х 19,00 х 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности», — говорится в заявлении АЛРОСА. В феврале глава компании АЛРОСА Сергей Иванов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным показал ему два уникальных алмаза, добытых в России, — розовый и жёлтый. Розовый весом 28 карат считается одним из самых ценных камней на аукционах. В январе «Газета.Ru» писала, что в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг.