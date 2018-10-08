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В Якутии добыли жёлтый алмаз года
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В Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз 

RT на русском 1 час назад
Фото: АЛРОСА
На россыпном месторождении «Эбелях» (Якутия) был обнаружен самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз, который добыла компания «Алмазы Анабара», являющаяся дочерним предприятием АЛРОСА.
Об этом говорится в сообщении компании.
«На сегодняшний день это самый крупный из всех жёлтых алмазов, добытых на месторождениях АЛРОСА с начала 2018 года. Алмаз обнаружен в июле на россыпном месторождении «Эбелях», его размеры — 11,40 х 19,00 х 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности», — говорится в заявлении АЛРОСА.
В феврале глава компании АЛРОСА Сергей Иванов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным показал ему два уникальных алмаза, добытых в России, — розовый и жёлтый. Розовый весом 28 карат считается одним из самых ценных камней на аукционах.
В январе «Газета.Ru» писала, что в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг.
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