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Россияне назвали главные черты украинцев
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Россияне назвали главные черты украинцев 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Украина должны дружить и открыть границы друг для друга — так считают почти половина россиян и украинцев, согласно социологическому исследованию, проведенному российским "Левада-центром" и Киевским международным институтом социологии (КМИС).
45 процентов россиян и около 50 процентов украинцев заявили при опросе, что границы между двумя государствами должны быть открыты, а въезд — безвизовым. Кроме того, 4 процента украинцев считают, что РФ и Украина должны объединиться в одно государство.
Также выяснилось, что 33 процента российских граждан относятся к Украине "очень хорошо" или "в основном хорошо". На Украине тех, кто положительно относится к России, оказалось 48 процентов, тогда как год назад таких было около 33 процентов.
При этом противников открытой границы и объединения в России насчитывается 32 процента, на Украине — 39 процентов. 32 процента опрошенных относятся к РФ "в основном плохо" или "очень плохо". В России тех, кто негативно настроен в отношении Украины, оказалось 55 процентов.
Что касается отношения россиян и украинцев друг к другу, то исследование показало, что в РФ порядка 30 процентов опрошенных считают украинцев "лицемерными и хитрыми", 23 процента — "скрытными", 22 процента — "завистливыми", но при этом 26 процентов полагают, что украинцы "гостеприимны". Украинские респонденты, характеризуя россиян, оказались более терпимы — 65 процентов назвали россиян "гостеприимными", 54 процента — "миролюбивыми", 50 процентов — "терпеливыми".
Опрос проводился в сентябре этого года. "Левада-центр" сделала репрезентативную выборку 1600 человек среди городского и сельского населения от 18 лет в 136 населенных пунктах РФ. КМИС на Украине опросил 2026 человек.
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