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Чёрный кот-Дракула восхитил соцсети
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Чёрный кот-Дракула восхитил соцсети 

Ридус 30 минут назад
Фото: Instagram
Чёрный кот Монк родился в Нью-Йорке с клыками нестандартно большого размера. По словам хозяйки, у её питомца неправильный прикус, поэтому его зубы превышают обычный для кошек размер. Но благодаря этой особенности чёрный кот очень похож на вампира, чем немедленно воспользовалась его владелица и приобрела усатому костюм знаменитого Дракулы и провела с питомцем фотосессию на кладбище.
«Котик к Хеллоуину готов!», — торжественно написала девушка в своём кошачьем Instagram, на который подписались уже почти 90 тысяч человек.
Ранее Ранее «Ридус» рассказывал о забавном котике, который продаёт рыбу на рынке в таких крутых костюмах, что вы перед ним не устоите.
Также мы писали, как хозяйка изготовила для своей кошки солнечные очки, чтобы та могла выходить на улицу. Теперь это самая модная киса на районе.
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