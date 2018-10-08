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Лифт для кошки
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Лифт для кошки
Рамблер
1 час назад
Комментарии
Женщина сделала лифт для кошки: из тазика и веревок. И животное неплохо им пользуется.
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